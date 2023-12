STF ressuscita penduricalho que vai engordar salários de magistrados

A eterna crise fiscal enfrentada pelo governo federal, que se vê obrigado a malabarismos constantes para conseguir equilibrar o caixa e assim dispor do mínimo de recursos para atender a população, é problema que em momento algum parece tirar o sono de grande parte dos magistrados brasileiros, integrantes da mais privilegiada casta do funcionalismo público federal e estadual.

Nesta quarta-feira, o corporativismo voltou a falar mais alto, se sobrepondo mais uma vez aos interesses do País, quando o ministro Dias Tofolli, do Supremo Tribunal Federal (STF), numa canetada restituiu aos magistrados o direito de receber o penduricalho denominado “quinquênio”.

A regalia, que foi a forma encontrada pela magistratura para driblar o teto salarial do funcionalismo público e receber salários acima dos R$ 41,6 mil pagos aos ministros do STF, estava suspensa desde 2016, mas foi retomada por decisão do Conselho da justiça Federal (CJF), referendada pelo Conselho nacional de Justiça (CNJ).

O penduricalho estabelece que os magistrados brasileiros têm direito a aumento salarial automático de 5% a cada cinco anos, o que pode custar até R$ 870 milhões se o pagamento for feito de forma retroativa.

A benesse havia sido derrubada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), mas a decisão foi agora cassada por Dias Tófolli.

