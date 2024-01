Subea espera castrar 1.500 animais em parceira com OSCs

Com finalidade de realizar a captura e castração de felinos de vida livre provenientes de colônias de rua e caninos acima de 15 kg, a Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea), abriu na última sexta-feira (19) o chamamento público para selecionar Organização da Sociedade Civil (OSCs).

A intenção da ação é ampliar as iniciativas de controle populacional de animais sem lar. De acordo com a secretária da Subea, Ana Luiza Lourenço, a expectativa é realizar cerca de 1.500 castrações durante o período de vigência do termo de colaboração.

“São R$ 250 mil reais que são divididos de acordo com a quantidade de instituições selecionadas. O recurso também é um apoio financeiro ao trabalho que muitas organizações já realizam de forma independente [...] Uma cadela de porte grande, em média, pode ter uma ninhada de 10 a 15 filhotes. Este filhote, pode também procriar em um ano. Já os gatos, a procriação é mais acelerada, em 6 meses o animal já pode ter cria”.

Para mais informações sobre o chamamento, os interessados podem acessar clicando aqui. No ano passado, a Subea realizou cerca de 7.500 castração de cães e gatos. Durante a entrevista ao Jornal CBN CG, desta segunda-feira (22), a secretária falou das iniciativas do trabalho preventivo realizado pelo órgão para evitar o desenvolvimento de doenças, a ampliação de cobertura vacinal e o serviço de microchipagem de pets.

“No microchip são inseridos todos os dados do pet e do tutor, como nome, endereço entre outros dados”. No próximo dia 26, a Subea realiza mais uma ação de atendimento. O evento será no CRAS Carlinda Pereira Contar, 'Nossa Senhora Aparecida', na rua Kamiei Shimabuco, número 8 - rua lateral do Ceasa, a partir das 8h. Acompanhe a entrevista completa.