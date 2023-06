Subea realiza plantão para castração de 200 animais

Para quem quer castrar seu bichinho de estimação a Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea) vai realizar nesta quarta-feira (28) o 3º Plantão de Castração Gratuita.

São mais de 200 vagas para cães e gatos, dessa vez só machos e sem a necessidades de apresentar o Número de Identificação Social (Nis). De acordo com a subsecretaria, os tutores interessados em fazer a castração devem levar seus animais para avaliação veterinária, e estando aptos para o procedimento receberão retorno informando o local, data e horário agendados.

Os animais devem ter, no mínimo, cinco meses de idade e, no máximo 15 KG. Os tutores interessados devem comparecer na sede da Subea, localizada na Rua Rui Barbosa, 3538, Centro. Os atendimentos clínicos serão a partir das 7h30 e o tutor deve apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Além do plantão, a unidade disponibiliza mensalmente 600 vagas de castração para a população que possui o número de inscrição social (Nis).

Durante a ação os pets passarão por avaliação para serem encaminhados para as clínicas conveniadas com a prefeitura de Campo Grande e ainda serão vermifugados, vacinados contra a raiva e microchipados.

*Com informações de Assessoria