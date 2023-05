Subea realiza segundo plantão de castração com 200 vagas para cães e gatos

A Subsecretaria do bem-estar realiza na próxima quarta-feira (24), o segundo plantão de castração para cães e gatos. Nesta edição, a subea vai garantir a castração gratuita de 200 pets.

Durante a ação, os pets passam por avaliação para serem encaminhados para as clínicas conveniadas com a Prefeitura, além de castrados os animais serão vermifugados, vacinados contra a raiva e microchipados.

Para ser eletivo para a castração os pets devem ter no mínimo 5 meses de idade e pesar no máximo 15 kg.

Os tutores interessados devem comparecer a sede da subsecretaria de bem-estar animal a partir das 7 e 30. Com documento com foto e comprovante de residência em mãos. Lá serão realizadas as avaliações por médicos -veterinários e posteriormente, se o animal estiver apto ao procedimento, os tutores receberão retorno da secretaria informando o local, data e horário agendados para o procedimento.

Atendimento Subea

Atualmente, a Unidade realiza atendimentos de baixa complexidade como avaliação clínica, administração de medicamentos injetáveis, vacinação antirrábica, vermifugação, controle de carrapato e pulgas e encaminhamento para castração em clinicas credenciadas. Além de realizar o encaminhamento de casos de urgência e emergência para atendimento na Universidade Federal de Mato Grosso Sul (UFMS).

Firmado em março, o convênio com a UFMS garante que serviços como consultas especializadas, ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma, endoscopia, exames laboratoriais bioquímicos e parasitológicos, cesarianas, cirurgia ortopédica, cirurgia de piometra emergencial, atendimentos de emergência e internação sejam disponibilizados de forma gratuita a tutores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Aberta desde o dia 8 de dezembro, a Ubea disponibiliza senhas distribuídas nos períodos matutino e vespertino e conta com três consultórios, com capacidade de atendimento para até 30 animais, sendo 15 no período da manhã (8h às 10h30) e 15 no período da tarde (13h30 às 16h30).

Os atendimentos ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às quartas, a equipe irá realizar as visitas in loco de ONGs e protetores independentes.

*Com informações PREFCG