Sudeco abre Caravana na Capital e antecipa regionalização para próximo ano

Desembarcou aqui em Campo Grande, nesta segunda-feira (28), a primeira Caravana da Sudeco. A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste deu início a uma série de eventos regionais itinerantes que percorrerá municípios dos estados que compõem a Sudeco. O objetivo é oferecer atendimentos com orientações e informações sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), com intuito de facilitar o acesso de empresas, produtores rurais e microempreendedores individuais às linhas de crédito do órgão.

A Superintendente do órgão, Rose Modesto, frisou que as linhas de financiamento através do FCO são as melhores oportunidades para o desenvolvimento dos negócios, com juros menores. Durante a visita, ela antecipou que planeja para o próximo ano ampliar a regionalização da caravana, chegando às regiões da Grande Dourados, Bolsão e Fronteira.

“A intenção da caravana é facilitar o acesso aos micro e pequenos empreendedores. A gente entende a importância do agro, do grande agro, das grandes indústrias e a gente tem trabalhado não só com o FCO, mas com FDCO com valores maiores. A gente sabe que a cada 10 empregos no Brasil, sete são das micro e pequenas empresas [...] então a ideia é facilitar o acesso ao crédito. E o ano quem na segunda edição da caravana, com o apoio do governo, vem na segunda edição regionalizada. Então nós queremos ir à região da Grande Dourados, região do Bolsão, região da Fronteira e eu tenho certeza que desta forma nós vamos aumentar ainda mais o número de empregos aqui e distribuindo melhor a renda”.

Continue Lendo...

Presente na inauguração, o governador Eduardo Riedel, lembrou que o crédito rural para o mês de agosto já está esgotado. Para ele, este cenário traduz a relevância dos financiamentos e reforça a necessidade de abrir novas linhas de crédito para os empreendedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Fundo tem uma demanda muito maior que a sua capacidade de financiar. Por exemplo, o agro está esgotado até o final de agosto com 1.3 bilhões de demanda, para 1.1bilhão de oferta. Então nós temos sim que pensar em alternativas, buscar recursos de outras fontes para alimentar não só para a própria Sudeco, para que a gente tenha o respaldo neste crescimento que o Estado vem obtendo".

O governador ressaltou o papel da superintendente, Rose Modesto, à frente da Sudeco e na busca de novas alternativas de financiamento para o Centro-Oeste .

“É simbólico fazer no Mercadão voltado para o micro, médio empreendedor para fomentar toda essa cadeia de produção. Eu não tenho dúvidas que a Rose, a frente da Sudeco, a gente vai ter grandes alternativas para poder fomentar aquilo que nós estamos vendo no estado, não só por grandes indústrias, mas por todos que estão à volta, que dão grandes oportunidades de negócios em Mato Grosso do Sul”.

A Caravana da Sudeco em Campo Grande começa o atendimento hoje e seguirá até a próxima quarta-feira, dia 30. A estrutura ficará montada das 9h às 16h30, no Mercadão.