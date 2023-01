Super Copa de Futsal acontece em março e Maracaju vai sediar parte do evento

O Complexo Poliesportivo Dr. Adersino Valensoela Gomes – Arena Maracaju recebe mais uma grande competição, também de caráter nacional. A Super Copa Futsal vai acontecer em março de 2023, entre os dias 15 a 19.

A competição reúne o campeão e vice-campeão da Taça Brasil de Clubes Adulto – Divisão Especial, Copa do Brasil Sicredi de Futsal e da Copa dos Campeões Regionais, todos os jogos serão transmitidos pela CBFSTV.

De acordo com o Secretário Municipal de Esportes, receber mais um evento desta magnitude é de grande importância para a cidade e demonstra a preocupação da administração municipal em trazer grandes competições para o município.

Sobre a competição

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Fase Classificatória as equipes serão divididas em dois grupos: A e B, com até 03 (três) equipes em cada grupo e jogarão entre si dentro nos seus respectivos grupos, no sistema de todos contra todos, classificam para a Fase Semifinal o primeiro e segundo colocados de cada grupo da Fase Classificatória, já a Fase Semifinal e Final serão disputadas em formato eliminatório.

Os clubes classificados para a Supercopa Masculina de Futsal 2023 são:

· Campeão da Taça Brasil de Clubes – Adulto Masculino – Especial: JEC/Krona Futsal (SC);

· Vice-Campeão da Taça Brasil de Clubes – Adulto Masculino – Especial: Magnus Futsal (SP);

· Campeão da Copa do Brasil – Adulto Masculino: Pato Futsal (PR);

· Vice-Campeão da Copa do Brasil – Adulto Masculino: Jijoca Futsal (CE);

· Campeão da Copa Sul de Futsal: Joaçaba Futsal (SC);

· Vice-Campeão da Copa Nordeste de Futsal: Ceará Sporting Club (CE).

A “Super Copa de Futsal” já conta com diversos campeões, consagrando os seguintes times: Jaraguá Futsal - 2016; Carlos Barbosa – 2017; Magnus Futsal – 2018; Corinthians – 2019; Corinthians – 2020; Magnus Futsal – 2022; Corinthians – 2022 Edição Especial.

(Com informações Assessoria/Prefeitura M. Maracaju)