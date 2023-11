Super Friday do Bosque: produtos com até 70% de desconto, estacionamento com preço único o dia todo

No próximo dia 24, o Shopping Bosque dos Ipês promete agitar a Black Friday com ofertas irresistíveis para os consumidores. É a Super Friday do Bosque! Os lojistas prepararam descontos que podem chegar a até 70%, uma ótima oportunidade de antecipar as compras de Natal e garantir produtos de qualidade a preços muito abaixo do praticado.

Uma das grandes vantagens para os visitantes do Bosque durante a Super Friday é a promoção especial no estacionamento. Durante todo o dia 24, sexta-feira, o preço único para estacionar será de apenas R$5 reais durante todo o dia, facilitando ainda mais a experiência de compra para os clientes. Além disso, quem almoçar na Praça de Alimentação do shopping e tiver consumo acima de R$25 não paga nada no estacionamento, entre as 11 e 14 horas.

Achadinhos - As promoções já estão por toda parte no Bosque dos Ipês, mesmo antes da Super Friday. Para quem busca diversão, o Play Games traz uma oferta imperdível que vai até o dia 26. Ao abastecer o cartão com R$ 100, os clientes receberão um bônus de R$ 200 para utilizar na loja.

Grandes marcas também já entraram no clima dos descontos. Lojas como Vivara, O Boticário, Renner, Chilli Beans, e Polo, estão, durante toda a semana, oferecendo descontos exclusivos em seus produtos. Na Constance, por exemplo, os produtos já estão remarcações e na sexta (24) terão mais 10% de descontos em cima dos preços promocionais. Lojas como Anita e Stilo A também trazem uma grande variedade de calçados e acessórios em promoção, e a Anne Gachet, nova loja de perfumes importados do Bosque traz descontos generosos em suas prateleiras.

E não é só no mundo da moda e dos acessórios que os descontos serão encontrados. O Chiquinho Sorvetes e o Salão de Beleza Studio DG também participam da Black Friday do shopping, proporcionando momentos de sabor e cuidados pessoais com preços especiais.

Cinco vezes Natal - A promoção "O Natal do Bosque tem Magia para Todos" também entrou no clima de Black Friday. Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, todos os clientes poderão trocar cupons para concorrer a um Jeep Compass zero quilômetro com uma grande vantagem: ao invés de resgatar um cupom a cada R$350 em compras nas lojas do shopping, os clientes poderão resgatar cinco cupons, o que aumenta ainda mais as chances de levar o grande prêmio para casa.

Além disso, como a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis no balcão de troca proporciona cupons em dobro, será possível resgatar até 10 (dez) cupons por CPF neste dia. Os alimentos arrecadados serão destinados ao programa Mesa Brasil do Sesc MS. Para facilitar, uma banca virtual no anexo do balcão permite a compra online dos alimentos, tornando o processo ainda mais prático.

A promoção "O Natal do Bosque tem Magia para Todos" busca unir a celebração natalina com a chance de ganhar um Jeep Compass, ao mesmo tempo em que estimula a solidariedade na comunidade. O regulamento completo da promoção está no site www.bosquedosipes.com.

Até as fotos com o Noel vão estar em promoção! Somente na sexta-feira (24), os clientes que quiserem eternizar o momento com o bom velhinho podem levar uma foto impressa na hora por apenas R$10.