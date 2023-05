Super Joca atua há mais de 30 anos na música em MS

O CBN Cultural desta sexta-feira (5) recebeu o cantor Super Joca, que atua na música desde 1993 em Mato Grosso do Sul. O músico já integrou várias bandas e hoje faz apresentações em Campo Grande com 'Os Impossíveis', num estilo voltado ao punk rock e obras autorais, e também com a JS Orchestra, com estilo voltado ao pop e couvers de músicas dos anos 50 e 2000. No estúdio da rádico que toca notícia, Joca falou sobre sua história e relembrou bons momentos vividos pela música no estado.

Confira a entrevista na íntegra: