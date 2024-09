Nesta quarta-feira (18), o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, deve anunciar a atualização da taxa básica de juros no Brasil. A expectativa do mercado é de alta. Este foi o assunto da Coluna CBN Mercado Financeiro com João Soares. Ele também antecipou o momento de espera para o anúncio do índice nos Estados Unidos. Acompanhe a análise:

