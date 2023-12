Surdoatleta sul-mato-grossense conquista ouro na Surdolimpíada Nacional

No último fim de semana atletas surdos de Mato Grosso do Sul participaram da etapa nacional da Surdolimpíada, em Londrina (PR). Com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), os sul-mato-grossenses competiram em três modalidades: boliche, vôlei de praia e mountain bike.

No boliche, Rivair Souza da Silva, de Dourados, conquistou a medalha de ouro. Com o resultado, ele está convocado para representar o Brasil na Surdolimpíada Mundial, que será realizada em Tóquio, no Japão, em 2025.

“A competição foi muito difícil, porque os atletas eram experientes. Quando soube que iria defender o estado na Surdolimpíada, comecei a estudar os movimentos, com a ajuda do YouTube, as pegadas, a movimentação do braço e velocidade do arremesso. Vou continuar treinando para me sair bem também na Surdolimpíada Mundial”, disse Rivair.

O diretor da FDSMS (Federação Desportiva dos Surdos de Mato Grosso do Sul), Adriano Gianotto, também comemorou a conquista de Rivair. “Me senti muito feliz pela conquista da medalha de ouro para o boliche, não é fácil a concorrência, as federações são fortes, foi uma conquista incrível. Os atletas precisam de orientação, foco, e paciência”, frisa.

Além da medalha de ouro no boliche, os atletas sul-mato-grossenses também conquistaram os seguintes resultados:

Ciclismo Montain Bike

Feminino: Tábata Larissa Rodrigues Lopes (5º lugar)

Masculino: Isaac Péricles Maia de Medeiros (14º lugar)

Boliche Masculino

Rivair Souza da Silva (1º lugar)

Jarbas Batista de Almeida (9º lugar)

A equipe sul-mato-grossense terminou a Surdolimpíada Nacional em 9º lugar geral.