Surto de coqueluche na fronteira preocupa Campo Grande

A Bolívia, país que faz fronteira com o Estado, enfrenta um surto de coqueluche, doença imunoprevenível e de fácil contágio. Mato Grosso do Sul já confirmou três casos da doença e, por isso, a prefeitura de Campo Grande reforça a necessidade da vacinação para as crianças.

De acordo com informações do município, nos últimos anos a cobertura vacinal registou quedas significativas. Dentre as doses que têm apresentado a redução, está a pentavalente, que protege contra a coqueluche, difteria, tétano, hepatite B e haemophilus influenza B.

O imunizante foi aplicado em apenas 79,53% do público-alvo em 2022, enquanto a recomendação do Ministério da Saúde é de 95% de cobertura. Até o momento, em 2023, somente cerca de 30% da população que deveria receber a dose foi vacinada.

Continue Lendo...

Prevenção

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vacina pentavalente está disponível em todas as unidades de saúde da Capital e é aplicada as 2, 4 e 6 meses de idade. Outro imunizante que tem o objetivo de evitar a transmissão da bactéria é a DTP, que é um reforço ao anterior, e é ministrada aos 15 meses e 4 anos de idade.

Gestantes também devem receber uma dose extra de proteção contra a doença, através da vacina dTpa, que é ministrada a partir da 20ª semana de gestação ou, no caso daquelas que estão no puerpério e não receberam a dose, o mais brevemente possível.

O que é a Coqueluche?

A coqueluche é uma doença infecciosa aguda provocada pela bactéria Bordetella pertussis, que compromete o aparelho respiratório e tem como principal característica a tosse seca e paróxistica, que perdura por um longo período.

Em Campo Grande, neste ano já foram notificados nove casos suspeitos da doença, todos descartados até o momento. Em 2020, ano do último registro de caso confirmado, foram nove casos suspeitos, sendo dois deles confirmados.

Podem ser considerados casos suspeitos as crianças com menos de seis meses que apresente tosse há pelo menos dez dias associadas a outros sintomas como tosse súbita incontrolável, tossidas rápidas e curtas, em uma única respiração, guincho inspiratório, vômitos pós-tosse, cianose, falta de ar ou engasgos.

Crianças com seis meses ou mais também são consideradas suspeitas quando, associadas aos mesmos sintomas, a tosse se prolonga há pelo menos 14 dias, ou que apresente tosse e tenha tido contato com caso positivo comprovado laboratorialmente.

*Com informações de Mato Grosso do Sul