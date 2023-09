Suspeito de feminicídio se entrega à polícia e confessa crime

Juliano Azevedo, de 28 anos, suspeito do feminicídio de Mikaela Rodrigues, se entregou à polícia de Anastácio nesta segunda-feira (11) e confessou o crime. Ele se apresentou às autoridades acompanhado de um advogado e está sob custódia.

De acordo com a Polícia Civil, Juliano será encaminhado ao presídio de Campo Grande em breve.

As investigações oficiais apontavam que Juliano teria assassinado Mikaela na frente dos filhos do casal, de 2 e 3 anos de idade, antes de fugir. Mas, durante seu depoimento, o suspeito negou que as crianças tenham testemunhado a morte da mãe.

A delegada do caso, Karolina Souza, destacou que a polícia agora está investigando se as crianças realmente presenciaram o crime, já que isso pode agravar o caso de feminicídio.

"No interrogatório, o indiciado confessa os fatos, alegando que perdeu a cabeça depois de descobrir uma suposta traição da vítima, que já fazia um tempo que a vítima estava traindo ele e que teria visto todas as conversas no celular dela. Ele afirma que as crianças estavam do lado de fora da casa e que não teriam presenciado todo o ato", afirmou a delegada

Conforme informações da polícia civil, as crianças estão sob os cuidados da avó paterna. A guarda definitiva ainda não foi determinada.

"Toda essa questão de guarda será discutida na área cível. A avó materna também quer ficar com as crianças, então a polícia não vai interferir nesse caso, restando apenas que a gente garanta que as crianças estão seguras no momento", explica Karolina.

