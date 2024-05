Suspeitos de abuso sexual contra crianças são presos em MS

O Batalhão de Choque da Polícia Militar da capital informou que foi realizada a prisão de 10 suspeitos de crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. As prisões ocorreram Campo Grande e Terenos, no interior do estado. A ação faz parte da operação Ártemis, deflagrada nesta terça-feira (28), e que é desdobramento da operação Caminhos Seguros, desenvolvida por todas as unidades da Polícia Militar.

"O choque ficou responsável por esses indivíduos com crimes mais graves e que são criminosos mais pergosos. Nós também percebemos que o autor do abuso está sempre no meio familiar das vítimas, tivemos casos de crianças estupradas e uma delas perdeu a vida após o crime, então chama a atenção o autor estar sempre no convivio com essas vítimas", afirmou o Comandante do Batalhão de Choque, tenente-coronel Rocha.

Continue Lendo...

Ainda segundo o comandante, todos os presos possuíam mandado de prisão em aberto e foram encaminhados para a delegacia. As idades variam entre os suspeitos, o mais novo preso tinha 17 anos e o mais velho 56. As diligências foram cumpridas em cinco bairros de Campo Grande.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O nome da operação faz menção a deusa da mitologia grega, divindade da caça e protetora das crianças e jovens.

Maio Laranja

A operação Ártemis é um desdobramento da operação 'Caminhos Seguros', deflagrada neste mês pelas Forças de Segurança do Estado em parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) para combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

]As ações foram coordenadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em todo o Estado, com a parceria do MPMS, que ficou responsável por demandar medidas judiciais de natureza cautelar, voltadas a viabilizar o cumprimento de mandados de prisão em aberto, a maioria contra condenados por crimes sexuais.