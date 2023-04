Suspensão do Estadual é negada pelo TJD

Segue o jogo. O TJD MS (Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul) indeferiu o pedido do Aquidauanense pela paralisação do Campeonato Sul-Mato-Grossense e a final está mantida. Operário e Rica começam a decidir o título neste domingo (23).

A utilização do atleta Lisando Pires pela equipe do Novo causou um alvoroço no futebol de Mato Grosso do Sul. A alegação é de que o jogador, apesar de ter seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), não foi inscrito no Campeonato Estadual no prazo determinado.

Com essa informação, o Aquidauanense solicitou ao TJD, que a competição fosse paralisada. Na quarta-feira (19), a Procuradoria Desportiva emitiu um parecer favorável a essa paralisação, com o argumento de que a realização da final pode causar danos irreversíveis aos envolvidos, já que uma punição ao Novo resultaria em alterações nos confrontos do mata-mata.

Mas nesta quinta-feira (20), o presidente do TJD MS, Patrick Hernands, negou o pedido de suspensão do campeonato. O documento, divulgado pelo tribunal, destaca o zelo pela "prevalência, continuidade e estabilidade das competições". Com essa decisão, a primeira partida das finais está marcada para domingo, 15h30, no Estádio Jacques da Luz.

O julgamento do caso está previsto para a próxima semana. O Operário AC também está de olho no caso. Além de Lisandro, há a suspeita de que outros 2 atletas também tenham sido inscritos fora da data limite. Nesse caso, a equipe de Sidrolândia pode perder até 7 pontos e ser rebaixada no lugar do time de Caarapó.