FAC e Shopping CG realizam campanha de arrecadação de alimentos e roupas

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com o Shopping Campo Grande, está recebendo doações de alimentos, roupas e itens de higiene pessoal até o final de fevereiro, para ajudar famílias que foram prejudicadas pelas fortes chuvas das últimas semanas na Capital.

As doações podem ser entregues no SAC do Shopping Campo Grande, de segunda à sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h. Tudo o que for arrecadado será repassado ao FAC, que irá direcionar às famílias mais necessitadas.

Além do shopping, as secretarias municipais também são pontos de coleta, com diferentes horários de funcionamento. Basta procurar a secretaria mais próxima de você e fazer sua doação.

De acordo com a coordenadora geral do FAC, Adir Diniz, o povo campo-grandense é bastante solidário e participativo nas campanhas da prefeitura. “É muito importante essas parcerias que fazemos entre o poder público e o privado. O FAC precisa das pessoas, das doações, da participação de todos. Mais uma vez contamos com vocês”, finaliza.

A campanha começou no final de janeiro (27), dia 27, e segue até o final de fevereiro.

Durante todo o ano o FAC recebe doações de todos os tipos: alimentos perecíveis e não perecíveis, roupas, calçados, brinquedos, eletrodoméstico, material de construção, móveis e tudo que estiver em condições de uso. O endereço é Av. Fabio Zahran, 6000.

Para aqueles que querem doar, mas não têm como se deslocar, é possível fazer o agendamento com o motorista, pelo telefone 2020-1361.

Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone (67) 2020-1361 e também pelo Instagram do FAC e do Shopping Campo Grande.