IEL abre vagas em Campo Grande e três cidades de MS

Universitários que esperam uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho podem conferir as 111 vagas de estágio disponibilizadas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) para Campo Grande, Dourados, Aparecida do Taboado e Maracaju.

Para concorrer, o jovem precisa acessar este link, realizar o cadastro e enviar o currículo. As vagas são para diversas áreas, desde Letras até Recursos Humanos.

Além de colocar o aprendizado em prática e ter a chance de ser efetivado em uma empresa, o aluno pode garantir bolsas de até R$1.300,00 dependendo da área de atuação.

Caso o candidato não encontre a vaga desejada, é possível cadastrar o currículo no banco de dados do IEL. Assim, poderá ser recrutado futuramente quando uma nova oportunidade ser disponibilizada no sistema.

Mais informações sobre o programa de estágio do IEL no site ou nos números (67) 99277-4574 e 3044-2114.

VAGAS

Campo Grande

A capital tem 84 oportunidades nas áreas de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Automação, Administração, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Eletroeletrônica, Direito, Letras, Marketing, Engenharia de Produção, Ensino Médio, Marketing, Arquitetura, Audiovisual/Mídias Sociais, Designer Gráfico, Engenharia de Automação, Nutrição, Área de TI e RH.

Dourados

Na segunda maior cidade do estado, são 23 vagas nas áreas de Farmácia, Psicologia/ Pedagogia, Artes e Ciências Contábeis.

Maracaju

Em Maracaju, estudantes da área de Administração e Pedagogia podem se candidatar para 3 vagas.

Aparecida do Taboado

Na cidade, há oportunidade para estudantes de Administração com 1 vaga aberta.