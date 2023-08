Avenida Cafezais é recapeada e duplicada em Campo Grande

Parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande entregou, nesta segunda-feira (21), a obra de revitalização da avenida dos Cafezais, na região Sul de Campo Grande. Conclusão era prevista para dezembro de 2023, mas foi entregue com quase quatro meses de antecedência.

Intervenção contou com R$ 11,1 milhões do Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul).

Avenida dos Cafezais é uma das vias com tráfego intenso de Campo Grande, com cerca de 80 mil veículos por dia transitando pela avenida que leva a diversos bairros da região do Anhanduizinho.

Foram executadas a duplicação e recapeamento da via, principal ligação viária da saída de São Paulo (Avenida Gury Marques), com os bairros Paulo Coelho Machado, Ramez Tebet, Nova Samambaia, Jardim Canguru e Los Angeles.

Ainda na Cafezais, foi duplicado um trecho 1,5 km (entre a Avenida Gury Marques e a Rua Delegado Hartmann), além do recapeamento de 6,2 km de toda extensão até a Rua Engenheiro Paulo Frontin, no acesso ao Los Angeles.

Na ocasião, também foi assinada a ordem de serviços para a execução de ciclovia que liga a Avenida dos Cafezais aos bairros da grande Moreninha. Serão 1,2 km de ciclovia na Avenida Gury Marques e 5,7 km na Avenida Alto da Serra, desde o fim da Rua Buenópolis até o começo da Rua Salomão Abdala, com investimento de R$ 1.258.265,81 de recursos provenientes de emenda parlamentar federal.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Domingos Sahib Neto, falou da importância da ciclovia. “Essa é uma obra importante para as pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte, ou mesmo para a prática esportiva, que está num contexto maior, que é a interligação das ciclovias de toda a cidade e que vai se tornar mais uma possibilidade concreta de mobilidade para a população”.

Também presente na cerimônia, o secretário Hélio Peluffo, da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), destacou que os investimentos na região seguem acontecendo. “Nos próximos dias vamos lançar licitação para instalar iluminação fotovoltaica na Avenida dos Cafezais. É um sistema moderno do ponto de vista ambiental, pois utiliza energia solar e não gera custos de conta de energia aos cofres da prefeitura". A estimativa é de que a instalação do novo sistema de iluminação receba investimento de R$ 1 milhão.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado