Talento sul-mato-grossense de handebol treinará com a seleção brasileira

O jovem Gustavo Moura Souza, de 17 anos, natural de Chapadão do Sul, foi convocado para integrar a fase de treinamento da Seleção Brasileira de Handebol Juvenil Masculina. A convocação representa a coroação de um sonho que Gustavo cultiva desde que começou a jogar handebol.

Gustavo atua como armador central e armador direito no clube FHC – MS, na sua cidade natal, e acumula conquistas expressivas em 2023, entre elas: vice-campeão na Copa Anápolis Goiás, campeão dos Jogos Escolares da Juventude Mato Grosso do Sul, vice-campeão na Copa dos Campeões e campeão do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul.

“Estou muito feliz, mais um sonho. Desde quando comecei a jogar handebol, meu sonho era participar da Seleção Brasileira. Meu sonho era sempre ter uma convocação para a fase de treinamento. Estou muito feliz com essa oportunidade que estou tendo de fazer parte da Seleção Brasileira. Queria agradecer à Fundesporte pelo belo projeto também”, frisa Gustavo.

A primeira fase da seleção será em Teresina, no Piauí, e em São Paulo. O técnico Giuliano Ramos observará os atletas durante os treinamentos para formar a equipe que disputará o campeonato.

O sucesso de Gustavo também é resultado do apoio do professor de Educação Física Adriano de Paula Ferreira, que o acompanha desde o início da sua trajetória no handebol. O professor faz parte do programa Programa MS Desporto Escolar (PRODESC), da Fundesporte, que investe na formação de talentos esportivos em Mato Grosso do Sul.

“O Gustavo se destacou nesses campeonatos brasileiros, brasileiro de clube, brasileiro de seleção, de cadete, juvenil. E a gente fica muito feliz e agradecido pela Fundesporte, que sempre apoia, sempre incentiva a gente com os campeonatos, com o projeto, e a gente fica muito feliz em ter mais essa conquista", afirmou o professor.