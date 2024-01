Da tradição familiar a decoração de ambientes, tapetes contam história de vida

Neste sábado (20), José Marques - apresentador do programa Festas e Eventos - entrevistou Tiago Ferzelli, representante da loja Bazarirã. Há 26 anos no mercado, a empresa é referência, quando o assunto é tapete na região. No bate-papo, ele compartilhou insights sobre a tradição, qualidade do produto e explicou que se bem cuidado, os tapetes chegam a durar mais de 100 anos.

Tradicionalmente, a história do Bazarirã começou focada em tapetes persas do Irã. Sobre este fato, particularmente, Ferzeli destacou que essas peças, de acordo com a conservação, se tornam herança de família, já que resistem muito bem ao passar do tempo. Recheada de opções, a loja disponibiliza tapetes dos clássicos, a linhas modernas, atendendo às preferências contemporâneas.

Uma dica valiosa para quem busca o tapete perfeito: é observar o desenho. Quanto mais fechado e perfeito, maior a qualidade. Essa abordagem prática ajuda as pessoas a escolherem peças duradouras e visualmente impactantes.

Sobre o atendimento diferenciado oferecido pelo Bazarirã em Campo Grande, Fezeli destacou o serviço personalizado da empresa na escolha definitiva do produto pelo consumidor. Antes de levar para casa definitivamente, o cliente tem a possibilidade de realizar um test-drive com o tapete.

"O tapete é igual roupa na vitrine, é bom experimentar antes de adquirir. Então o cliente escolhe de três a quatro peças por ambiente. As vezes o cliente imagina uma cor, preto ou bege, por exemplo, e não fica bom. A gente faz a experimentação para ver se fica bom". Acompanhe a entrevista completa.