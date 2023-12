Tapetes devem ter manutenção e limpeza feitas periodicamente

Os tapetes são grandes aliados na decoração. Com a escolha certa, você pode ter um ambiente renovado, mais aconchegante e com mais estilo.

Mas com o final do ano, época de muitas festas, visitas, sempre bate aquela dúvida: Devo guardar meu tapete?! A Resposta é NÃO! Tapetes foram feitos para serem usados, aproveitados no dia a dia e podem fazer a diferença na decoração do seu lar.

Não tenha medo que o tapete suje, permita que todos da casa usufruam do ambiente como um todo. Se ocorrer de cair algum líquido ou comida, o ideal é que primeiro enxugue a parte afetada com pano seco, retirando o máximo possível do resíduo. Em seguida com a ajuda de água, sabão neutro e pano seco tente limpar o local.

Mas se ainda assim a sujeira não sair, não se preocupe, existem diversas técnicas que podem restaurar o seu tapete.

O Bazar Irã além de ser uma loja referência em tapetes nacionais e importados também tem uma estrutura técnica profissional que realiza limpeza e manutenção do tapete. Com produtos e técnicas adequadas, o Bazar Irã faz a higienização ideal para o seu tipo de tapete e a restauração da peça, garantindo que o seu tapete volte a ficar renovado.

Agende uma visita pelo (67) 3025-5149 (whatsapp ou telefone). O Bazar Irã tem o serviço de leva e traz sem custos. Tudo para sua comodidade.

Entregamos seu tapete em até 1 semana.