Tapetes são aliados do aconchego para esquentar a casa no outono inverno

O outono de 2024 já iniciou com uma prévia do frio neste ano. Com ele os dias começam a ficar mais frios, e nos lembra que o inverno logo está chegando. A previsão para o inverno é de frentes frias acentuadas, com momentos de frio mais intensos do que nos anos anteriores.

Como é um momento onde as pessoas costumam passar mais tempo dentro de casa, uma decoração aconchegante, limpeza e organização podem ajudar a manter os ambientes quentes, acolhedores e limpos. Então é hora de preparar o lar para a temporada mais gelada do ano.

A melhor forma de aquecer um ambiente é de baixo para cima, por isso os tapetes são grandes aliados nesta temporada, em que colocar o pé no chão gelado não é uma boa experiência. Além do aconchego, os tapetes ajudam a compor o ambiente, com conforto, estilo e elegância.

E são diversos formatos, estampas, cores. Desde os padrões vibrantes até os neutros mais elegantes, os tapetes são peça chave para elevar a decoração do ambiente, e aquecer o espaço como um todo.

