Tarde desta quarta-feira tem dois jogos do estadual de futebol

Em partidas válidas pela primeira rodada do campeonato estadual, o Comercial recebe o Coxim, e o Operário AC visita o Novo, em Sidrolândia. Os jogos acontecem simultaneamente, as 15 horas. O Coxim, fará sua estreia na temporada, enquanto os outros três clubes buscam se recuperar das derrotas no fim de semana.

O Comercial entra em campo no Jacques da Luz com a missão de manter o bom retrospecto contra a equipe de Coxim e engatar a primeira vitória. Em seis confrontos, o colorado venceu cinco e perdeu apenas um contra o CAC. A ultima vez que os clubes se enfrentaram foi em 2004, e o Comercial venceu a partida por 2x1.

O técnico Ederson Araújo conta com reforços de fora do país para buscar os três pontos na estreia. Os colombianos Joshep Navarro, Jean Paul e Fabián Zambrano foram contratados para ajudar o Coxim na luta pelo primeiro título estadual da primeira divisão. Além deles, vale ficar atento ao jovem atacante Tales, que é uma das apostas do clube.

A partida terá entrada gratuita para mulheres com camisa vermelha, atletas de escolinha de futebol e crianças de até 16 anos. É preciso levar identificação. A TV Colorado exibe o jogo pelo Facebook

Em Sidrolândia, Novo e Operário AC buscam os primeiros pontos na temporada. Em relação a estreia, a equipe da casa terá os reforços do volante Ikenna e do atacante Gian Luca. Já Bruno Sabino, expulso na partida contra o Aquidauanense, será desfalque. O comandante Ailton Silva relacionou 22 jogadores para o duelo, entre eles o meia-atacante Luan, que volta ao Novo depois de atuar fora do estado.

O Operário AC tenta quebrar um tabu que já dura quase 21 anos. A ultima vitória do Tigre na elite do estadual foi no ano de 2002. Os atletas Charuto e Melo estão suspensos e desfalcam a equipe do treinador Deda. O ultimo confronto entre os clubes foi na final da série B 2022 e o Operário se sagrou campeão ao bater o adversário por 3x1.

O duelo acontece no Estádio Sotero Zarate.