Tatuador atacado com soda cáustica fica cego após transplantes

O tatuador Leandro Coelho, de 30 anos, ficou cego mesmo com dois transplantes de córnea no olho direito e aguarda prótese ocular para substituir o órgão. Ele foi atacado pela ex-namorada com soda cáustica em fevereiro deste ano, na saída de uma academia.

Em entrevista à Rádio CBN CG, a vítima conta que está se adaptando à nova realidade e conta com o apoio dos amigos e de sua namorada, além da tecnologia, para realizar as tarefas rotineiras.

"Eu estou me adaptando aos poucos [...] pedindo uma visão da parte de Deus e eu também acredito em cura, que venha passar essa tempestade que está acontecendo na minha vida. Acredito muito na cura da parte de Deus”, afirma Leandro.

Continue Lendo...

O tatuador ficou cego após ser atingido no rosto com soda cáustica pela ex-namorada, inconformada com a separação. Os médicos tentaram salvar um dos olhos de Leandro, realizando dois transplantes de córnea, mas os procedimentos não deram certo e, há algumas semanas, foi feita a retirada completa do órgão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da dificuldade, a vítima afirma que está tranquila. "O meu sentimento hoje, na verdade, ele está um pouco mais tranquilo em vista do que aconteceu comigo em fevereiro, daquele desafio que eu enfrento até os dias de hoje. Eu tenho falado com Deus constantemente, tenho pedido sabedoria, entendimento para Ele, pedido estratégia de vencer esses desafios”.

A suspeita do crime, Sônia Obelar Gregório, de 41 anos, está foragida desde o dia do ataque. A Polícia Civil de MS realizou buscas, até em outros estados, para localizar a agressora.

As investigações apontaram que ela jogou uma jarra de soda cáustica no rosto de Leandro, após ficar de tocaia na saída da academia que ele frequentava.

“Eu espero sim que a justiça seja feita e espero também que ela venha mudar. se arrepender verdadeiramente, ela consegue receber o perdão da parte de Deus. isto é o que eu peço hoje para Deus”, diz Leandro.

A prótese ocular da vítima é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e deve chegar em quatro meses.

Ajuda

Leandro dedicava sua vida à tatuagem, mas agora terá que trilhar outro caminho profissional. Optou pela área de vendas.

Quem quiser ajudar, pode entrar em contato ou realizar PIX pelo número de telefone: 67 9195-0347.