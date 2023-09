TCE-MS inaugura espaço cultural para valorizar artistas locais

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) inaugura nesta segunda-feira (25) o "Espaço Cultural do Tribunal de Contas". O espaço, localizado na sede do TCE-MS, em Campo Grande, será dedicado à música, literatura, artes e outras expressões culturais do Estado.

Na inauguração, um vernissage homenageará 26 artistas sul-mato-grossenses "in memoriam". A noite contará ainda com uma apresentação cultural da atriz e jornalista Bianca Ramoneda e do músico Leandro Perez, que interpretarão canções consagradas do repertório de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, o espaço cultural é um importante investimento para a valorização da cultura sul-mato-grossense. "Será um espaço para que os artistas possam expor e compartilhar seu trabalho com a sociedade", afirmou.