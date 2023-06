Teatro Glauce Rocha recebe a ópera 'Um Homem Amarelo'

O Movimento Concerto traz ao Teatro Glauce Rocha a estreia da ópera 'Um Homem Amarelo'. As apresentações serão nos dias 21 e 22 de junho, a partir das 20h. O espetáculo faz parte da campanha Eu Respeito de junho. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pela internet.

A ópera convida os espectadores a acompanharem uma jornada ao passado, percorrendo a Semana de Arte Moderna de 1922 e a Independência do Brasil, unindo fatos e ficção.

Com direção cênica de Brunna Napoleão e regência de Rodrigo Faleiros, a obra é cantada em português e o público presente também pode acompanhar por meio de legendas que serão exibidas simultaneamente às performances no palco.

De acordo com o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes, a apresentação é muito especial, pois a obra foi escrita por um artista sul-mato-grossense. “É um grande prazer recebermos esse filho da terra, que produziu essa ópera que será estreada aqui no espaço mais importante para a música de concerto em nosso Estado, que é o nosso Teatro Glauce Rocha”.

O violonista e compositor da ópera, Cyro Delvizio, relata que a peça é resultado de dois anos de trabalho.

Para ele, não haveria lugar melhor que sua cidade natal para a realização deste sonho. “As dificuldades de se fazer uma ópera no Brasil são imensas, e Mato Grosso do Sul faz muito bem em marcar seu lugar no circuito operístico nacional e em democratizar uma arte acessível a todos os públicos".

A ópera é uma mescla de influências que passeiam pela música contemporânea, impressionista, modinha, valsa, baião, bossa-nova e música marcial e que, por vezes, soam até com trejeitos de polca paraguaia, bem ao gosto do sul-mato-grossense. “A música também vai mudando conforme vamos viajando no tempo e de acordo com o clima de cada cena”, finaliza Cyro.

A obra 'Um Homem Amarelo' é um projeto contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul – FIC/MS.

*Com informações da equipe de comunicação da UFMS