Simone Tebet só deve anunciar a equipe na próxima semana

A ex-senadora sul-mato-grossense Simone Tebet (MDB) foi empossada nesta quinta-feira (5), em Brasília, como ministra do Planejamento e Orçamento. A cerimônia foi realizada no Salão Nobre do Palácio, do Planalto.

Simone Tebet chegou ao evento acompanhada do vice-presidente Geraldo Alckmim (PSB), atual ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) e a ministra da Gestão, Esther Dweck, também prestigiaram a posse da sul-mato-grossense, assim como o ex-presidente José Sarney (MDB).

Em seu discurso, Tebet pregou responsabilidade fiscal, combate à inflação e aos juros elevados. Ela ainda defendeu a aprovação da reforma tributária. "São muitos os desafios. Estou pronta para, juntos, combater a inflação, os juros altos, o aumento da dívida pública, que precisa cair, a miséria e a fome [...] A inflação encarece também os investimentos, atrapalha a criação de empregos e cria uma ciranda negativa", disse a ministra.

Representando o governo de Mato Grosso do Sul, estiveram presentes o vice-governador, Barbosinha (PP) e o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), que também é esposo da nova ministra e deve contar com apoio para garantir o diálogo entre os governos estadual e federal. "Mais uma vez uma grande satisfação ao Estado, ter alguém que vai planejar o futuro e que pode também ajudar Mato Grosso do Sul. Temos interesses legítimos nesta interlocução, como obras de infraestrutura, entre elas a fábrica de fertilizantes (Três Lagoas) que está 80% pronta”, destacou Rocha.

O vice-governador elogiou o discurso da nova ministra sobre os planos para o orçamento. “O discurso dela foi importante, não há país rico se esta riqueza não for compartilhada com as pessoas mais pobres. Não adiantar ter grandes obras, se a pessoa sente fome. O recado que foi dado é que o orçamento será inclusivo e participativo. Todos estarão incluídos, as grandes obras, as ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos e sobretudo estarão inseridas as pessoas”, afirmou Barbosinha.



Barbosinha, José Sarney e Eduardo Rocha durante a cerimônia de posse de Simone Tebet, em 5/1/2023 - Foto: Divulgação

Na próxima segunda-feira, Simone Tebet deve anunciar os integrantes da sua equipe. Nesta quinta ela antecipou que um técnico do Tribunal de Contas da União (TCU) vai ocupar uma de suas duas diretorias. A pasta também terá uma Secretaria de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas.

Nascida em Três Lagoas, a nova ministra é mestre em Direito, professora universitária e, no setor público, já exerceu os cargos de deputada estadual,prefeita de Três Lagoas, vice-governadora de MS e senadora da República, sendo este último exercido até poucos dias atrás.