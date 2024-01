Tecnofam está previsto para acontecer em abril

Começou os preparativos para a 5° edição do Tecnofam 2024, uma das maiores exposições voltado para agricultura familiar. Programado para acontecer nos dias 16 a 18 de abril, em Dourados, equipes do evento começam a organizar o espaço para receber as atrações.

O evento promovido pela Embrapa, vai aconetecer no Parque de Exposição de Dourados e já conta com destaques da tecnologia no campo, que abrange desde alimentação para gado leiteiro até culturas como algodão colorido, gergelim, mandioca de mesa e industrial.

Além disso, sistemas integrados de produção, como consórcio milho-braquiária, Sisteminha, Sistemas agroflorestais (SAF), plantas ornamentais, Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC’s) e medicinais, também serão destaque.

Em 2023, o evento contou com a passagem de aproximadamente cinco mil pessoas ao longo dos três dias, e neste ano, o festival quer manter o posto de apresentar o que há de novo em tecnologia voltado a todos os biomas do Brasil.

*Com informações da Acrissul/MS