Tecnologia, compliance e transparência são armas contra as "milícias das licitações"

O deputado estadual licenciado, Pedro Caravina (PSDB), e atual secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica foi o primeiro, entre os titulares das pastas estaduais, a assinar o 'Contrato de Gestão' com o governador Eduardo Riedel - um termo de compromisso com metas e prazos para cada secretaria.

Nesta quarta-feira (17), Caravina participou de uma entrevista no Jornal CBN Campo Grande e destacou o novo modelo de municipalismo que está sendo implantado em Mato Grosso do Sul que vai resultar em melhorias na vida do cidadão, principalmente nas áreas de infraestrutura de logística, educação e saúde.

Ao ser indagado sobre a atuação de "milícias das licitações" - denunciadas pelo presidente do Tribunal de Contas, Jerson Domingos, nesta semana, com exclusividade à Rádio CBN CG - o secretário informou que as ações de compliance e transparência, além de investimentos em tecnologia digital são armas eficazes do Estado para evitar esse problema que já está no radar da administração pública.

Sobre as últimas cobranças de integrantes da base de apoio ao governo, que se sentiram desprestigiados na composição político-administrativa, Caravina afirmou que o clima atual é de tranquilidade e que o entendimento tem prevalecido. "Estamos em início de governo, em ajuste de equipe [...] No início tem esses desarranjos mas a grande maioria já está bem encaminhada", destacou.

Acompanhe a entrevista na íntegra: