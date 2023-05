Tecnologia de trincheiras mostra as raízes das plantas e promete ser novidade na Showtec 2023

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, nesta quarta-feira (10), o diretor-executivo da Fundação MS, Alex Melotto, ressaltou a importância do evento que oportuniza às empresas mostrar aos produtores rurais a aplicação de diversas tecnologias. Este ano, o evento conta com 16 hectares de feira, a programação reunirá especialistas e presquisadores do agro em painéis e palestras a partir do próximo dia 23.

A Showtec está na 26ª edição e entre as tecnologias apresentadas estão novas variedades de soja e biotecnologias aliadas ao dinamismo. Segundo Alex uma das principais novidades neste ano é a chamada tecnologia de trincheiras, que permitirá ao produtor visualizar as raizes das plantas. Acompanhe a entrevista na íntrega: