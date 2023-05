Tecnologia portátil avalia qualidade do leite de forma precisa

A inovação “SondaLeite”, desenvolvida pela Embrapa Instrumentação (SP) e Embrapa Clima Temperado (RS), com o apoio da Dairy Equipamentos, permite detectar com precisão, e em segundos, a incidência do Leite Instável Não Ácido (Lina) no leite cru ainda no local de produção.

A tecnologia utiliza feixes de luzes para constatar em 25 segundos as diferentes condições do leite cru, se normal, Lina ou ácido. O sistema digital ainda permite acesso aos dados da análise de forma remota via conexão de rede sem fio (Wi-fi).

Após os resultados da fase experimental de validação, a tecnologia passa pelo processo de licenciamento para a iniciativa privada, com o objetivo de ser produzido em escala para o setor leiteiro.

Lina

Os testes usados tradicionalmente estão sujeitos a falhas por serem realizados conforme a capacidade e experiência do analisador. Também apresentam pouca confiabilidade para estimar a estabilidade térmica do leite.

Diante da necessidade de um teste rápido que identifique as diferentes condições do leite cru, o SondaLeite é uma ferramenta com potencialidade para eliminar a interferência humana, incertezas, minimizar os prejuízos da cadeia leiteira, especialmente aos pequenos produtores, e suprir a carência do mercado para detecção rápida do Lina.

O Lina tem sido um desafio para a bovinocultura de leite e não tem causa totalmente esclarecida. Muitos estudos associam o Lina a fatores nutricionais, deficiência nutricional, restrição alimentar, deficiência de energia, excesso de proteína associado à deficiência energética, excesso de proteína degradável no rúmen, deficiência de proteína metabolizável, acidose metabólica, acidose ruminal, alterações na dieta, vacas em estágio inicial ou final de lactação.

De acordo com dados do Mapa, o Brasil tem mais de um milhão de propriedades produtoras de leite e é o terceiro maior produtor mundial, com mais de 34 bilhões de litros por ano. A produção é concentrada em 98% dos municípios brasileiros, com predominância de pequenas e médias propriedades.

Sonda avalia amostras líquidas nos locais de produção e coleta por uma luz emitida e captada por componentes semicondutores que fazem parte do sensor

Projeto

O projeto do SondaLeite começou a ser desenvolvido em 2019, mas sofreu interrupção por causa da pandemia da Covid-19. No final de 2022, as pesquisas foram retomadas com a realização de novos testes de detecção da estabilidade do leite cru.

O sistema portátil e de fácil manuseio poderá ser utilizado diretamente no campo, acoplado em caminhões de coleta a granel, bem como no laboratório e até mesmo instalado nos tanques de resfriamento, em laticínios e cooperativas.

Além de monitorar a qualidade do leite, com resultados confiáveis, pode ser incrementado para múltiplas funções, como detectar mastite e também adulterações.

A tecnologia, com patente concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2021, está sendo apresentada no estande da Embrapa na Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow), que começou em 1º de maio e vai até o dia 5, em Ribeirão Preto (SP).

*Com informações de Embrapa