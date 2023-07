Nesta terça-feira, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) informou que há problemas na central telefônica do órgão e, por isso, as agências do estado estão temporariamente sem comunicação por ramais e telefone em todos os municípios do Estado.

De cordo com o Detran, a Diretoria de Tecnologia de Informação já acionou a operadora e aguarda previsão de normalização.

*Com informações do Governo do Estado