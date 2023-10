Telemedicina será alternativa ao atendimento na Atenção Básica

Distância de grandes centros e falta de profissionais especializados são alguns dos gargalos no atendimento da saúde pública em municípios do interior e que podem ser resolvidos a partir do uso da tecnologia digital. Uma das alternativas para garantir um atendimento adequado na Atenção Básica é a implantação da Telemedicina nas unidades públicas de saúde.

Atualmente, 14 municípios que integram o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari (Cointa), na região norte de Mato Grosso do Sul, podem ser os primeiros no estado a implantar essa tecnologia na Atenção Básica.

Um dos defensores dessa proposta é o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) que tem buscado recursos junto ao Ministério da Saúde para acelerar o processo no estado. Na última semana, o parlamentar também esteve na Inglaterra conhecendo as novidades nesse campo que possam ser utilizadas em MS e no país.

