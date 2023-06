Temperatura não passa dos 11 graus em Campo Grande nesta quarta-feira

Sem previsão de elevação da temperatura, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec ) indica tempo instável devido ao avanço de uma frente fria aliado ao intenso fluxo de umidade.

A passagem de um cavado junto à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica deve favorecer o aumento de nebulosidade e condições de chuvas de intensidade moderada a forte, além de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet, a região Leste do Estado segue sob alerta de chuva. Três Lagoas, Água Clara, Anaurilândia e Aparecida do Taboado podem registrar acumulado de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. O alerta segue entre às 9h55 desta quarta-feira (14), até às 10h de amanhã (15).

Em Campo Grande, a mínima será de 9°C e a máxima de 11°C. Em Dourados, temperatura de 8°C no amanhecer e atingindo os 11°C durante a tarde. No sul, onde há a possibilidade de geada, em Ponta Porã o dia começa com 6°C e registra máxima de 9°C. Em Três Lagoas, no Bolsão, os termômetros marcam 12°C durante a manhã e alcançam os 18°C.

No Pantanal, a mínima em Corumbá será de 9°C e a máxima de 10°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com temperatura de 9°C e atinge os 14°C ao longo do dia. No norte, a previsão em Coxim registra variação da temperatura entre 11°C e 14°C; e em Camapuã, entre 12°C e 15°C.