Temperaturas acima dos 30°C marcam MS nesta quinta-feira

A previsão para esta quinta-feira (4) é de calor e pancadas de chuva na região central do estado com intensidade fraca a moderada e possibilidade de chuvas intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Campo Grande, a mínima será de 19°C e a máxima de 29°C. O dia começa com céu limpo e variação de nebulosidade. Pancadas de chuva são esperadas durante a tarde e a noite. A umidade relativa do ar segue em baixa, 65%.

Nas regiões Norte e Bolsão, o tempo fica estável com sol e variação de nebulosidade. Coxim terá mínima de 21°C, Camapuã com 20°C, e ambas com 34°C de máxima. No Bolsão, Três Lagoas registra mínima de 20°C e máxima de 34°C, Paranaíba terá a mesma mínima, mas a máxima será de 32°C.

Em Dourados, mínima de 20ºC e máxima de 30°C. No Sul, Ponta Porã com mínima de 19°C e máxima de 29°C; em Iguatemi, mínima de 19°C e a máxima chega aos 27°C. No Pantanal, Corumbá atinge 17°C de mínima e máxima de 33°C, Aquidauana estará com o tempo mais quente, com mínima de 19°C e máxima de 33°C.