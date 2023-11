Temperaturas acima dos 40 graus em 14 municípios

As temperaturas registradas em Mato Grosso do Sul nesse domingo (12), mais uma vez, revelam que a onda de calor é uma das mais fortes já enfrentadas pela população nas últimas décadas. Em 14 municípios as temperaturas ficaram acima dos 40 ºC.

No município de Porto Murtinho, na região pantaneira, a temperatura atingiu 42,7 ºC, a maior máxima do dia no estado, com sensação térmica de 48 ºC. Em Corumbá, a máxima foi de 42 ºC. Já em Três Lagoas, Coxim e Bataguassu, os termômetros registraram 41,8 ºC.

O menor índice da umidade relativa do ar foi registrado em Três Lagoas (15%) e, na sequência, Bataguassu (16%) e Paranaíba (19%)

As outras localidades com temperaturas acima dos 40 graus foram: Água Clara (41,6 ºC), Aquidauna (41,5 ºC), Miranda (41,3 ºC), Santa Rita do Pardo (40,9 ºC), Iguatemi (40,8 ºC), Pedro Gomes (40,6 ºC), Bonito (40,3 ºC), Paranaíba (40,2 ºC) e Jardim (40 ºC).

Na Capital a temperatura máxima foi de 37,7 ºC com índice de umidade relativa do ar em 26%.

*Com dados do meteorologista Natálio Abrão/Centro de Meteorologia Uniderp