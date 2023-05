Temperaturas amenas e chegada de frente fria marcam esta quinta em MS

Nesta quinta-feira (11), Mato Grosso do Sul terá o frio mais significativo da semana. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), após a passagem da frente fria, terá queda mais acentuada das temperaturas, com valores que variam entre 14°C e 16°C, principalmente para a região Sul do Estado.

Na Capital o dia começa com céu limpo e temperaturas mais amenas, a mínima será de 19ºC e a máxima de 27ºC. A umidade relativa do segue em alta, 82%.

Em Dourados, mínima de 17ºC e máxima de 26ºC. No Sul, onde as temperaturas serão as mais baixas no Estado, Ponta Porã terá mínima de 15ºC e máxima de 26ºC; Iguatemi fica com mínima de 14°C e máxima de 26°C. No Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 20°C e máxima de 30°C.

No Pantanal, a temperatura em Aquidauana será com mínima de 20ºC e a máxima de 29ºC; em Corumbá, mínima de 20°C e máxima de 26°C. Em Porto Murtinho, a mínima será de 19°C e máxima de 24°C. No Norte, Coxim com mínima de 22ºC e a máxima atinge os 31°C; Camapuã com mínima de 20°C e máxima de 29°C.