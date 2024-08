Temperaturas aumentam gradativamente a partir de hoje em MS

Para esta segunda (26) e terça-feira (27), a previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Além disso, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo volta a ficar seco e pode registrar baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 20%.

Espera-se as menores temperaturas associadas a esta frente fria na segunda-feira, com mínimas próximas dos 5°C a 7°C na região sul do Estado, porém, em áreas pontuais, os valores podem ficar abaixo dos 4°C a 5°C. Ainda, entre segunda e terça, as temperaturas permanecem em gradativa elevação devido a um sistema de alta pressão que impulsiona o ar seco para Mato Grosso do Sul.

Previsão para segunda-feira (26)

Nesta segunda, Campo Grande amanhece com 11°C e chega aos 24°C à tarde. Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 13°C e máxima de 26°C, já Três Lagoas apresenta variação entre 10°C e 25°C. No norte do Estado, os termômetros em Coxim marcam 15°C inicialmente e atingem 28°C ao longo do dia.

No Pantanal, a mínima em Corumbá é de 15°C e a máxima de 26°C, enquanto Aquidauana registra 11°C pela manhã e 25°C nos horários mais quentes. No município de Porto Murtinho, na região Sudoeste, a temperatura varia entre 9°C e 23°C.

Anaurilândia, na região Leste, tem mínima de 7°C e máxima de 22°C. Em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a mínima é de 6°C e a máxima de 19°C. Neste dia, Iguatemi, no Cone-Sul, e Dourados, na região Grande Dourados, apresentam a temperatura mais baixa, com valores que iniciam aos 4°C e chegam a máximas respectivas de 21°C e 22°C.