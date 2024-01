Tempestade atinge Campo Grande e deixa diversas ruas alagadas

Chuva intensa atingiu a Capital na tarde desta quinta-feira (4) e volume de água assustou motoristas e pedestres. Enchetes foram observadas em diversas regiões de Campo Grande em pouco mais de 30 minutos - tempo que durou a tempestade.

Equipes fazem reparos pela cidade - Foto: Reproduçâo

O volume de água foi de 65,6mm, com ventos de 84,5km/h. Devido à tempestade, alguns bairros ficaram sem energia, principalmente na região norte da cidade, onde árvores caíram sobre a rede elétrica.

Em nota, a Energisa informou que acionou seu plano de contingência e quadruplicou o número de equipes para reestabelecer a rede nessas localidades.

A temperatura também caiu bruscamente em meia hora, de 32,9 ºC, foi para 23,5 ºC.

Previsão do tempo

Para esta sexta-feira, não são descartadas novas chuvas, apesar das altas temperaturas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), as instabilidades podem ocorrer em todo o estado devido ao calor e disponibilidade de umidade, com destaque para as regiões Centro-Norte, Pantaneira e Bolsão.

Em Campo Grande, os termômetros iniciam o dia com 23°C e atingem os 32°C. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuvas entre 20 e 30 mm/h e ventos de 40 a 60 km/h.

Estado

Em Dourados, a mínima é semelhante à capital, com máxima de 36°C. No Sul-Fronteira, Ponta Porã amanhece com 21°C e marca 33°C pela tarde. Iguatemi, na região Cone-Sul, tem mínima de 22°C e máxima de 35°C.

No Bolsão, Paranaíba registra 23°C pela manhã e chega aos 33°C nos horários mais quentes, já Três Lagoas apresenta variação entre 25°C e 36°C. Camapuã e Coxim, no Norte do estado, marcam 23°C inicialmente e atingem 32°C e 33°C, respectivamente.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 24°C e máxima de 33°C; Em Aquidauana, na mesma região, a mínima é de 25°C enquanto a máxima atinge os 36°C. Mais uma vez, Porto Murtinho é responsável pela temperatura mais alta do dia, com valores entre 25°C e 39°C.