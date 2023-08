Tempestades previstas para esta noite na Capital

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para tempestades na região de Campo Grande a partir das 22h30 desta sexta-feira (18) e se intensificando a partir da madrugada de sábado (19), com ventos de moderados a fortes, além de rajadas intensas e queda de granizo.

O aviso metorológico alerta também para o risco de corte de energia elétrica e queda de árvores. Para o sábado, a previsão é de chuva em boa parte do dia, na Capital, com temperatura máxima de 26°C. Para o período da noite o céu deve ficar parcialmente nublado, sem chuva.

As mudanças no tempo em Campo Grande e em boa parte de Mato Grosso do Sul são consequência de um ciclone extratropical que se formou no sul do país.

O alerta do Inmet vale até às 10h deste sábado.