Tempo firme e altas temperaturas predominam em MS

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta terça-feira (12) é de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, são previstos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 20%, com destaque nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Norte do Estado.

Campo Grande terá mínima de 24°C e máxima de 35°C. Em Dourados, 20°C pela manhã e 35ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 20°C inicialmente e sobem até 34ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 20°C e máxima de 33°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 22°C e 33°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 25°C e máxima de 37°C; Aquidauana terá variação entre 25°C e 37°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 26°C e atinge 38°C. No norte, Coxim terá 24°C cedo e alcançará os 39°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 20°C pela manhã e 35°C de tarde.

Entre a noite de terça-feira e quinta-feira (14), a previsão indica mudanças no tempo devido ao avanço de uma nova frente fria sobre o Estado. O tempo fica instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

*Com informações via Cemtec