Tempo firme e seco é esperado em todo MS

Para este início de semana a previsão é de tempo estável, com sol e sem probabilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul. As temperaturas máximas podem ultrapassar os 30°C principalmente nas regiões Norte e Pantaneira.

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande tem previsão de máxima de 29°C, com mínima de 17°C. A expectativa é de poucas nuvens pela manhã e sol ao longo do dia, com ventos fracos na cidade e sem probabilidade de chuva nesta segunda. A umidade relativa do ar segue em baixa, 63%.

Já em Dourados a variação será entre 15°C (mínima) e 30°C (máxima), com umidade relativa do ar entre 30% e 80%. O dia também será de sol, com poucas nuvens e ventos fracos no município.

Na região do Pantanal, em Corumbá, a máxima será de 34°C, com mínima de 17°C, tendo umidade entre 20% e 80%. Já em Coxim, na região Norte, a máxima chega a 33°C, com mínima de 15°C. Na região Sul, em Mundo Novo, a mínima será de 15°C, com máxima de 28°C.

*Com informações de Inmet e Clima Tempo