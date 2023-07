Tempo permanece estável na quinta-feira em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira

Esta quinta-feira (20) deve ser de tempo estável em Mato Grosso do Sul, muito sol e variação de nebulosidade também devem prevalecer. A informação é do Centto do Moitoramento e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS).

Em Campo Grande, a temperatura deve variar entre 17º e 27º C, no norte do estado, em Coxim a mínima deve ser de 20º e a máxima de 33 º; no leste, em Corumbá a variação deve ser entre 17º e 31ºC e em Porto Murtinho, mínima de 16º e máxima de 31º C.

No sul do estado, em Dourados, os termômetros devem variar entre 15º e 26ºC e em Três Lagoas, a míima deve ser de 17º e a máxima não deve passar de 29º C.

(* Com informações Governo de MS)