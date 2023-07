Tempo seco e baixa umidade do ar, deixam MS em alerta para incêndios florestais

A semana começa com termo firme e seco em todo o Mato Grosso do Sul. São esperadas variações de nebulosidade e baixa umidade relativa do ar, as temperaturas podem chegar aos 35°C.



De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), este cenário ocorre devido a atuação de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e quente. Durante a semana o estado segue com altas temperaturas. Devido o cenário estão sendo emitidos alertas para eventuais incêndios florestais, pois o ambiente fica propício, já que muitas cidades estão sem chuva há mais de 30 dias.



As temperaturas nas regiões Sul e Leste terão mínimas de 14°C e 16°C, com máxima de 32°C. Já no Norte e Sudoeste Pantaneiro a variação será de 16°C e 36°C. Na Capital a mínima fica em 18°C e máxima de 32°C.



A umidade relativa do ar no Estado pode ficar entre 10% e 30%, por isso recomenda-se a evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos. Conforme observado as amplitudes térmicas (diferença entre a máxima e mínima) continuam acentuadas devido ao tempo seco. Os ventos devem ficar entre 30 e 50 km/h, em alguns locais pontualmente superior a 50 Km/h.

*Com informações de Cemtec