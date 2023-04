Tempo segue com altas temperaturas e pancadas de chuva em todo o estado

Na Capital, o dia inicia com sol entre nuvens. A previsão é de temperaturas na casa dos 30°C. A mínima é de 21°C, podendo chegar a 32°C de máxima. A umidade relativa do ar segue em baixa, 30%.

Há probabilidade para pancadas de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada devido a combinação de calor e disponibilidade de umidade, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica. Pontualmente podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No estado, são previstas temperaturas mínimas entre 20 e 25°C e máximas de até 35°C. As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, sudoeste e norte do estado e as menores para a região sul.

Em Paranaíba a mínima deve atingir 21°C e a máxima 34°C. O tempo segue com temperaturas altas em Ponta Porã, Três Lagoas e Maracaju, onde os termômetros devem bater os 35°C.

*Com informações de Cemtec e Inmet