Tempo segue instável com previsão de chuvas para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta quinta-feira (23) indica continuidade do tempo instável, com probabilidade de chuvas e, localmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os maiores acumulados de chuvas são esperados para as regiões sul, sudeste, leste e sudoeste do Estado.

Em Campo Grande, os termômetros registram 23°C inicialmente e podem atingir os 29°C ao longo do dia. Em Dourados, a mínima é de 25°C e a máxima de 31°C. Ponta Porã e Anaurilândia, nas regiões Sul e Leste, amanhecem com 23°C e marcam, respectivamente, 29° e 31°C no período da tarde.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas apresentam máximas de 32°C, com mínimas de 23°C e 24°C, respectivamente. No Norte, Coxim e Camapuã registram temperaturas semelhantes, com variação entre 23°C e 30°C.

Em Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, os termômetros também marcam valores iguais, com 26°C pela manhã e 32°C à tarde. No Sudoeste do estado, Porto Murtinho registra a temperatura mais alta do dia, com mínima de 26°C e máxima de 35°C.

*Com informções: Assessoria Gov.MS