Tempo segue instável em todo o estado

Tempo segue instável no Estado, devido ao avanço de uma frente fria oceânica, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) destaca que podem ocorrer acumulados significativos de chuvas, com valores acima de 50 mm/24h.

Em Campo Grande a mínima é de 20°C e máxima de 28°C, a umidade relativa do ar gira em torno de 70%. Para a Capital é esperado tempo com sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuva no inicio e fim de tarde.

Em Dourados, a mínima será de 20ºC e a máxima de 29°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 31°C. Ponta Porã terá mínima de 20°C e máxima de 27°C. Porto Murtinho registra 23°C de mínima e atinge 29°C de máxima.

Na região norte, Coxim tem previsão de 22°C de mínima e máxima de 31°C; Camapuã terá mínima de 21°C e máxima de 30°C. No Pantanal, Corumbá terá mínima de 23° e máxima de 29°C; e Aquidauana terá mínima de 22°C e máxima de 30ºC.

*Com informações de Cemtec e Inmet