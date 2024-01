Tempo "sol e chuva" é esperado para o primeiro dia de 2024

De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o primeiro dia do ano será de sol e nuvens no Estado. Ainda de acordo com a meteorologia, não estão descartadas pancadas de chuvas localizadas, típicas de verão.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para Mato Grosso do Sul e boa parte do país, destacando a possibilidade de chuvas até esta segunda-feira, às 10h. O acumulado de precipitação pode variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h.

Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 22°C e 28°C e em Três Lagoas, 24°C e 33°C. Em Dourados a média é 24°C a 30°C; Ponta Porã, 23°C a 30°C; Coxim 23°C a 24°C; Porto Murtinho 23°C a 33°C; e Corumbá 25°C a 35°C.

A qualidade do ar da Capital nesta segunda-feira (1º) é "Boa", com índice 10, conforme a QualiAR, estação de monitoramento da qaulidade do ar da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Previsão de janeiro

O Inmet já trouxe o destaque para as temperaturas e chuvas do mês de janeiro no país. O instituto observou uma tendência de chuva abaixo da média em grande parte da região Norte, além de áreas da região Sul e dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

A previsão indica ainda que as temperaturas deverão ser acima da média em praticamente todo o país, com temperaturas acima dos 25ºC, mas em Mato Grosso do Sul e estados como Amapá, Mato Grosso, Goiás e algumas unidades federativas do Nordeste, a média chegará aos 30ºC neste mês.

*Com informações de Inmet e Cemtec