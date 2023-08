Temporais e queda na temperatura marcam o fim de semana

Desde a noite desta sexta-feira (18), as temperaturas vem caindo em Mato Grosso do Sul, acompanhadas de tempestades que surpreenderam os moradores pela intensidade dos ventos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) continua alertando o Estado para a chuva durante o fim de semana.

Seguindo as previsões do órgão, 56 municípios estavam sob alerta laranja até a manhã deste sábado (19), quando foi mantida a classificação de "perigo" frente às chuvas. Agora, a Capital e mais 42 cidades do interior devem se atentar para pluviosidade de 30 a 60 mm/h, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Temperaturas

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para sábado (19) indica o avanço das chuvas de intensidade fraca a moderada . As temperaturas terão queda gradativa ao longo do final de semana, com valores de mínimas entre 12°C e 14°C, principalmente na região sul do Estado.

Em Dourados, a mínima é 16°C pela manhã e máxima, 24ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 18°C inicialmente e sobem até os 25ºC. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 14°C e máxima de 22°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 17°C e 22°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 21°C e máxima de 26°C; Aquidauana terá variação entre 21°C e 27°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 19°C e atinge os 27°C. No norte, Coxim terá 21°C cedo e alcançará os 30°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 18°C pela manhã e 24°C de tarde.

Em Campo Grande, a mínima é 19°C e máxima, 24°C. A Capital também está na lista de cidades em alerta laranja do Inmet.

Municípios do interior de MS sob alerta laranja de 19/08 a 20/08 Água Clara Alcinópolis Anaurilândia Angélica Aparecida do Taboado Aquidauana Bandeirantes Bataguassu Batayporã Brasilândia Camapuã Cassilândia Costa Rica Coxim Deodápolis Dois Irmãos do Buriti Douradina Dourados Fátima do Sul Chapadão do Sul Corguinho Figueirão Glória de Dourados Inocência Itaporã Ivinhema Jaraguari Nova Alvorada do Sul Nova Andradina Paraíso das Águas Paranaíba Rio Brilhante Ribas do Rio Pardo Rio Negro Rochedo Rio Verde de Mato Grosso Santa Rita do Pardo São Gabriel do Oeste Selvíria Sidrolândia Terenos Três Lagoas

Energia elétrica

Entre a tarde de sexta-feira e a manhã deste sábado (19), o volume de chamadas à Energisa foi 575% maior em comparação com um dia normal, de acordo com uma nota emitida pela companhia de energia, que afirmou ter acionado um plano de contingência para atender as ocorrências da forte tempestade em todo o Estado.

A rede elétrica foi prejudicada por inúmeras quedas de árvores, após rajadas de ventos de 93 km/h e Mato Grosso do Sul registrou 445.133 descargas elétricas. A energisa reforçou o trabalho quadriplicando o número de equipes em campo neste fim de semana.

De acordo com a nota, as cidades mais impactadas pelo temporal foram Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Rochedo e Corguinho, mas o fornecimento de energia já foi restabelecido. Outros municípios da região sul, centro e oeste do estado integram a lista de cidades parcialmente afetadas pela tempestade.

Em Campo Grande, neste momento, não há bairros sem energia na sua totalidade. As regiões mais atingidas foram: Vila Nova Campo Grande, Coronel Antonino, Jardim Tijuca, Santa Mônica, Vila Sobrinho, Nova Lima, Amambai, Vila Piratininga, Carandá Bosque, Santo Amaro, Vila Nasser, Jardim Centenário, Vila Popular, Coophavila II, Universitário, Jardim São Conrado, Jardim Leblon, Jardim Los Angeles e Vila Planalto.

A Energisa orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo WhatsApp (Gisa): (67) 9 9980-0698 e aplicativo Energisa On.

Um dos municípios mais afetados pela tempestade, Aral Moreira-MS registrou rajadas de vento de 93 km/h entre 14h e 15h nesta sexta-feira (18). Confiira as imagens:

*Com informações do Governo do Estado