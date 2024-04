Temporal volta a causar estragos em Ponta Porã

A segunda-feira (1) está sendo de muito trabalho para limpar ruas e casas e consertar estragos provocados pela forte chuva que atingiu a região de fronteira com o Paraguai, nesse domingo (31). Houve estragos em Ponta Porã e também na cidade vizinha de Pedro Juan Caballero, PY.

Na área central de Ponta Porã, a enxurrada impactou obras de infraestrutura, incluindo trechos já concluídos pela empresa responsável.

Na avenida Brasil, a principal da cidade, uma família levou um grande susto quando passava pelo trecho compreendido entre as ruas Maracaju e Alexandre de Gusmão. Uma cratera se abriu na via, “cortando” o asfalto de um lado a outro. Três pessoas estavam no carro e, apesar do susto, ninguém ficou ferido, conforme informações da Defesa Civil.

Os estragos foram maiores na região norte da cidade, na grande Vila Áurea, onde diversas casas foram alagadas.

No entorno da cidade, os moradores de áreas próximas ao córrego Jeovai, que corta a cidade de norte a sul, de leste a oeste, enfrentam alagamentos e prejuízos a cada cada nova chuva forte.