Tendências internacionais serão apresentadas em palestra para empresários do varejo na Capital

A rotina do empreendedor em busca de resultados, muitas vezes limita a disponibilidade para a capacitação. Com objetivo de promover a abertura de novos horizontes, promover network e apontar caminhos será realizado no dia 20 de fevereiro o evento "GPS de Mercado 2024: cenários e tendências para o seu negócio".

A ação voltada para empresários vai abordar tendências mundiais. Segundo o diretor regional do Senac MS, Vitor Mello é uma oportunidade de troca de experiências entre empreendedores do varejo.

O evento organizado pelo Sistema Comércio MS, por meio da Fecomércio-MS e do Senac MS será realizado no Bioparque pantanal. A programação tem início às 8h e segue até 11h, com palestras, roda de conversa e networking.

"Os palestrantes são pessoas com experiência real de mercado. O Fred Alecrim, com mais de 26 anos de experiência com negócios e Caio Camargo, especialista em varejo e consumo. Então vai ser muito produtivo", destacou Mello. Acompanhe a entrevista completa.

Mais informações no site: www.ms.senac.br, pelo telefone (67) 3312-6260 ou pelo WhatsApp, no link: Share on WhatsApp.